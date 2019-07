Szczyt G20 wywołał euforię na giełdach. Trump idzie na ustępstwa w wojnie handlowej

Na szczycie G-20 Donald Trump i Xi Jinping porozumieli się w sprawie powrotu do negocjacji. Stany Zjednoczone zaoferowały Chinom wstrzymanie się z wprowadzeniem nowych ceł (na import o wartości 300 mld dolarów), a także złagodzenie sankcji nałożonych na Huawei. Chiny zgodziły się za to na zwiększenie zakupów amerykańskich surowców rolnych. Nie ustalono jednak terminu, w którym umowa handlowa ma zostać zawarta.

Ekspert zaznacza jednak, że nałożone w maju cła na chiński import (oraz chińskie cła odwetowe) pozostaną nienaruszone, a to nadal będzie ciążyć gospodarce. Do finalnego porozumienia również nie musi być blisko. Jesteśmy obecnie w bardzo podobnej sytuacji jak w styczniu, a jedyne, co się od wtedy zmieniło, to wejście dodatkowych ceł.