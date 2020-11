Szef Pekao: czeka nas kilka lat z niskimi stopami procentowymi. Dużo czasu zajmie powrót do wyników sprzed pandemii

Zyski spadają. Będzie strata?

Właśnie regularnie tworzone odpisy mają uchronić bank przed wykazaniem strat w przyszłych kwartałach. Wiceprezes Pekao Tomasz Kubiak podkreśla, że dzięki ostrożnej polityce kredytowej nie widzi na tę chwili scenariusza, w którym byłoby to możliwe.

Co więcej, prezes NBP nie wyklucza, że cały sektor bankowy może w przyszłym roku być na minusie. A to do niedawna wydawało się zupełnie nierealne, bo zyski banków systematycznie rosły przez lata.