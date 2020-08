T-Mobile wprowadził potwierdzanie tożsamości z usługą mojeID od KIR

"Dzięki współpracy T-Mobile i KIR usługa mojeID, umożliwiająca weryfikację tożsamości w sposób całkowicie zdalny, została wdrożona w branży telekomunikacyjnej. To kolejny sektor - po energetycznym, medycznym i ubezpieczeniowym - który dostrzega, jak istotna jest cyfrowa identyfikacja klientów. Pomaga ona m.in. w przyspieszaniu i usprawnianiu procesów związanych z obsługą klienta i zarządzaniem dokumentami. T-Mobile i KIR zapowiadają dalsze rozszerzanie współpracy" - czytamy w komunikacie.

Heyah to marka należąca do T-Mobile Polska. W lipcu tego roku firma uruchomiła subskrypcyjną wersję oferty - Heyah 01, oferując klientom korzystanie z usług co drugi miesiąc za darmo. Wprowadzenie mojeID w procesie zakupu oferty Heyah 01 pozwala na potwierdzenie tożsamości online w sklepie internetowym Heyah i wygodniejszy sposób odbioru karty SIM, np. w paczkomacie, podkreślono.