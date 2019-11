Talanx miał 265 mln euro zysku netto, 619 mln euro zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zysku netto za pierwsze dziewięć miesięcy w wysokości 742 mln euro, co oznacza wzrost o 52% r/r. Co zachęcające, przyczyniła się do tego również wyraźna poprawa wyniku netto w segmencie przemysłowym. W tym segmencie wyprzedzamy proporcjonalny cel naszego programu '20/20/20'. Zarówno nasz zysk operacyjny, jak i wskaźnik kapitału własnego znacznie wzrosły" - skomentował prezes Torsten Leue, cytowany w komunikacie