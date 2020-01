Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW

"W 2019 roku Tauron Ciepło podpisał jedną z największych umów przyłączeniowych w historii spółki. Global Office Park - inwestycja realizowana przez firmę Cavatina Holding - to pierwszy projekt mixed-use, łączący funkcje biurowo-usługowe oraz mieszkaniowe, realizowany w Katowicach. Global Office Park to trzy 25-kondygnacyjne wieże na pięciokondygnacyjnym podium i ponad 86 000 m2 wielofunkcyjnej powierzchni użytkowej. Część inwestycji, do której popłynie ciepło sieciowe zostanie oddana już w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.