Tauron Ciepło planuje ok. 32 MW przyłączeń ciepłowniczych w tym roku

Tauron Ciepło jest największym dystrybutorem ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych takich podmiotów w kraju. W ubiegłym, najdłuższym od lat sezonie grzewczym, firma dostarczyła 10 GJ ciepła do około 800 tysięcy mieszkańców. Zainstalowana moc cieplna zakładów wytwórczych spółki to ok. 1170 MW, zaś całkowita wartość mocy zamówionej przekracza 2 tys. MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 1,1 tys. km.