Tauron dostarczy energię z OZE na Wawel i do Kopalni Soli Wieliczka w 2021 r.

"Zawarcie kontraktu z Zamkiem Królewskim na Wawelu to dla nas ogromna satysfakcja. Po pierwsze, pokazuje, że najlepiej ze wszystkich firm biorących udział w postępowaniu przetargowym udało nam się zrównoważyć interes zamawiającego i wykonawcy. Po drugie, dowodzi, że Zielony Zwrot Taurona to kierunek istotny również dla naszych klientów, którzy decydują się na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł" - powiedział rzecznik prasowy Taurona Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z protokołu otwarcia ofert złożonych w przetargu na dostawę energii do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, najlepszą ofertę złożył Tauron. Wolumen energii elektrycznej objętej tym przetargiem wynosi ponad 51 439 MWh, a jego wartość wynikająca z oferty złożonej przez Tauron to 17 247 587,29 zł.

"Wśród innych, znaczących przetargów wygranych w ostatnim czasie przez Taurona znajduje się również zamówienie ogłoszone przez Grupę Zakupową Gminy Olsztyn. W tym roku grupę tworzy ponad 370 podmiotów. Tauron wygrał nie tylko przetarg na zasilanie oświetlenia ulicznego, ale też na dostawę energii do obiektów. Łączne szacowane zużycie energii dla tej grupy zakupowej w 2021 roku wyniesie ponad 129 420 MWh. Wartość umowy dla oświetlenia ulicznego to 4 990 885,38 zł. Kontrakt Taurona na dostawę energii elektrycznej do obiektów wynosi 40 292 773,91 zł" - podano także.