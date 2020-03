Tauron pracuje nad ultraszybkim systemem prognozowania produkcji energii z OZE

"Celem projektu jest stworzenie unikalnego systemu prognozowania produkcji energii w horyzoncie dwóch do sześciu godzin, z częstością odświeżania co 15 minut. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu aktualnych warunków pogodowych przez rozproszone terytorialnie sensory optyczne oraz wykorzystaniu numerycznych prognoz pogody" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.