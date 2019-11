Tauron Wydobycie pracuje nad programem optymalizacji aktywów

"Polityka Taurona sprowadza się do tego, by kopalnie zostały urentownione. Program inwestycyjny, który realizujemy, wyraźnie wskazuje na naszą intencję, by pokonać skutki wcześniejszych zaniedbań i wyprowadzić te aktywa na prostą. Zarząd Taurona Wydobycie pracuje bardzo intensywnie nad programem optymalizacji funkcjonowania wszystkich zakładów górniczych, nad urentownieniem działania tych zakładów" - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.