Tauron wyemituje obligacje zrównoważonego rozwoju o wartości 1 mld zł

Środki z emisji zostaną przekazane przede wszystkim na projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe. Elementem kluczowym jest tu ograniczenie emisyjności CO2. W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65% energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Do 2025 r. rozbuduje bazę farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW (w tej chwili firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowanej w technologii wiatrowej), podkreślono.

"Warto również zaznaczyć, że warunki emisji niniejszych obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. To pokazuje, że nasza strategia to nie tylko zapisy, ale przede wszystkim realne działania, które prowadzą do wyznaczonych celów" - dodał wiceprezes zarządu ds. finansów Marek Wadowski.