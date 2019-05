Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 67%

"Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich" - czytamy dalej.

Z kolei uruchomienie górniczego wyciągu szybowego szybu "Janina VI" w połowie 2020 roku umożliwi opuszczanie na dół elementów wielkogabarytowych, co znacznie przyspieszy prowadzone prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Dzięki inwestycji skrócone zostaną drogi dla transportów i dojścia pracowników do przodków, przez co uzyska się wydłużenie efektywnego czasu pracy załogi w rejonach robót górniczych.