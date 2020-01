Termin składania zgłoszeń w konkursie 'Teraz Polska' wydłużony do 14 lutego

"Do 14 lutego 2020 r. można zgłaszać produkty, usługi lub innowacje do 30. edycji Konkursu 'Teraz Polska'. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przedłużyła termin składania wniosków konkursowych, dzięki czemu więcej firm będzie miało szansę na uzyskanie prestiżowego Godła 'Teraz Polska'" - czytamy w komunikacie.

"Do 14 lutego należy przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy). Aby otrzymać wniosek, należy wcześniej wypełnić na stronie www.terazpolska.pl ankietę rejestracyjną" - powiedział dyrektor Konkursu "Teraz Polska" Michał Lipiński, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono w materiale, godło "Teraz Polska" należy do najefektywniejszych znaków promocyjnych. Od 30 lat pomaga konsumentom, rzetelnie wskazując to, co najlepsze na polskim rynku. Według badań konsumenckich ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem "Teraz Polska" charakteryzują się wysoką jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia. Wysoka rozpoznawalność znaku ,,Teraz Polska" wśród konsumentów wpływa pozytywnie na działania promocyjne firm - laureatów Konkursu, wspomaga budowanie marki, a także wzbudza zaufanie do przedsiębiorstwa wśród kontrahentów i partnerów biznesowych.