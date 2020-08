The Dust ma umowę z Ultimate Games na wydanie gry 'Together'

"Fabułą gry ' Together ' jest historia herosów, którzy zauważyli znikające nad miastem kolory. Postanowili wziąć los w swoje ręce i przywrócić kolory na całym świecie . Gracze do wyboru mają kilkanaście postaci, które inspirowane są takimi klasykami, jak Frankenstein czy Robin Hood . Bohaterowie mają różne zdolności, które pomogą pokonać głównych przeciwników - złą Monę Chrome oraz jej kompanów. Gracze będą mogli walczyć z przeciwnikiem w trybie kooperacji lub single player " - czytamy w komunikacie.

Ultimate Games wyda wyprodukowaną przez The Dust Grę na PC i Nintendo Switch, a dodatkowo otrzyma od The Dust licencję na wykonanie portów 'Together' na PlayStation 4 oraz Xbox One, a następnie wydanie gry na te platformy. W zamian The Dust będzie otrzymywał od Ultimate Games wynagrodzenie prowizyjne (prowizja od generowanych przez grę przychodów), podano w osobnym komunikacie.