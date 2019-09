TMobile Polska rozpoczyna projekt całkowitej modernizacji sieci radiowej

"Choć już teraz przygotowujemy się do budowy sieci 5 generacji, to w sieci LTE przez kolejnych kilka lat transferowana będzie zdecydowana większość danych i obsługiwane będą połączenia głosowe. Dlatego w pierwszej kolejności konsekwentnie stawiamy na jakość usług dla klientów , którzy korzystają z naszej sieci już teraz" - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

Jeszcze we wrześniu rozpocznie się modernizacja 800 stacji bazowych w aglomeracji warszawskiej, w tym 400 należących do TMobile. W ramach projektu wymieniona zostanie infrastruktura aktywna stacji bazowych.

"Wszystkie zmodernizowane stacje będą obsługiwały agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości, technologię QAM256 oraz MIMO 4x4 dla częstotliwości 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Pozwoli to na zwiększenie realnych prędkości przesyłania danych, a ich nominalne wartości wrosną do blisko 600 Mbps w przypadku stacji z agregacją 3 pasm częstotliwości i nawet 700 Mbps w przypadku agregacji 4 pasm. Pierwsze zmodernizowane stacje będą działały w Warszawie już we wrześniu, natomiast zakończenie całego projektu planowane jest na grudzień 2019 roku" - czytamy w komunikacie.