To jedna z najważniejszych decyzji Fed w tym roku. Ważą się losy drukowania dolarów

W Polsce w ostatnich miesiącach jedną z najważniejszych instytucji jest NBP, który włączył się do walki z inflacją i drastycznie podnosi stopy procentowe . Na tym cierpią m.in. miliony osób spłacających kredyty.

W środę uwaga koncentruje się na decyzji amerykańskiego banku centralnego , który nie tylko zdecyduje o stopach procentowych, ale też musi podjąć decyzję o przyszłości programu wsparcia gospodarki (tzw. program QE), w ramach którego co miesiąc drukowane są miliardy dolarów.

Eksperci domu maklerskiego XTB wskazują wręcz, że może być to najważniejsza decyzja w USA w tym roku . Jej skutki odczują nie tylko Amerykanie, ale i cały świat. Odłączenie drukarek będzie skutkować odpływem ogromnej ilości pieniędzy, które przez długi czas rozlewały się po światowych rynkach finansowych.

Decyzja Fed - oczekiwania i konsekwencje

- To wydarzenie może też mieć spore znaczenie dla polskiej waluty. Jastrzębi Fed może wznowić trend umocnienia dolara, który co do zasady jest dla złotego niekorzystny - ostrzega Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.