Tomanek: Projekt nowej polityki przemysłowej trafi pod obrady rządu w I kw.

Do końca stycznia 2021 r. eksperci i przedstawiciele przemysłu mają opracować Białą Księgę Rozwoju Przemysłu, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiadając rozpoczęcie prac nad nową polityką przemysłową Polski do roku 2030. Do końca I kwartału br. projekt nowej polityki przemysłowej ma trafić pod obrady rządu, poinformował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.