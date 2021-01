Tomanek z MRPiT: Oczekujemy dwucyfrowego tempa wzrostu eksportu w XII

"W grudniu 2020 r. w ślad za: korzystnym efektem kalendarzowym (grudzień 2020 r. był o 2 dni dłuższy od grudnia 2019 r.)., szacowaną wyjątkowo wysoką dynamiką produkcji przemysłowej oraz wysokim popytem na polskie wyroby przemysłowe, na co wskazuje badanie PMI, oczekujemy dwucyfrowego tempa wzrostu eksportu towarów. Tym samym w skali roku spodziewamy się, że będzie on zbliżony do wyniku osiągniętego w 2019 r." - powiedział Tomanek w komentarzu do danych GUS.