Tomasz Fedyna został powołany na stanowisko prezesa Wonga Polska

"Tomasz Fedyna związany jest z Wonga Polska od początku istnienia spółki w Polsce, czyli od 2012 r. Od 19 lat pracuje w branży finansowej. Karierę zawodową rozpoczął w Generali, przez pięć lat odpowiadał za politykę rachunkowości w Banku Handlowym. Był dyrektorem finansowym i członkiem zarządu w Polbank Dystrybucja oraz w Finamo. Zanim dołączył do Wonga Polska, pełnił funkcję dyrektora finansowego pionu bankowości komercyjnej Banku BPH" - czytamy w komunikacie.

"Znajdujemy się w przełomowym momencie dla spółki. W maju 2019 r. Wonga Polska stała się częścią Grupy Kruk. To dla nas nowe możliwości rozwoju, dostępu do finansowania i dotarcia do klientów zainteresowanych pożyczkami na wyższe kwoty. Chcemy konsekwentnie realizować strategię poszerzania oferty produktów ratalnych i długookresowych. Na początku czerwca wystartowaliśmy z nową kampanią, która promuje pożyczkę ratalną z nowymi benefitami dla klientów, jak na przykład wakacje kredytowe" - powiedział Fedyna, cytowany w komunikacie.