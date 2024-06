Fundusze w Polsce mają co świętować. Największe napływy od lat [WYKRES TYGODNIA]

Uwagę zwraca przede wszystkim wyraźne ożywienie napływów pieniędzy do funduszy polskich akcji – saldo wpłat i umorzeń wyniosło w maju +177 mln zł wg danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Z tego najwięcej, 133 mln zł, popłynęło do funduszy akcji małych i średnich spółek – i właśnie te dane pokazujemy na wykresie.

Z jednej strony napływ świeżego kapitału może cieszyć, bo pokazuje odradzające się coraz śmielej zainteresowanie inwestorów detalicznych polskimi akcjami. To właśnie walory małych i średnich spółek są naszym długoterminowym faworytem na warszawskiej giełdzie (w odróżnieniu od indeksu WIG20, zdominowanego m.in. przez państwowe "molochy").

Inwestorzy przypominają sobie o akcjach mniejszych spółek

Przykładowo, w ostatnich pięciu latach (a precyzyjnie w ostatnich 60 miesiącach, licząc do końca maja) indeks sWIG80, kojarzony z małymi firmami, urósł o 113 proc. (a do tego dochodzą jeszcze niemałe zyski z dywidend). Na długą metę akcje "MiŚ-ów" to pozycja obowiązkowa w ramach urozmaiconego portfela inwestycyjnego.