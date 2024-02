Polska może uratować przemysł Europy. "CPK w tym pomoże" [OPINIA]

To koncepcja, która pozwoliłaby do Polski ściągnąć dziesiątki miliardów dolarów dodatkowych inwestycji zagranicznych , zapewniając Polsce kolejne długie lata szybkiego wzrostu.

Miliardy na inwestycje

Część z niech już lokuje się w takich krajach jak Wietnam czy Meksyk, ale też i w Polsce, gdzie – mimo wojny w Ukrainie i obaw o naszą "przyfrontowość" – w ciągu ostatnich dwóch lat wartość inwestycji zagranicznych w proporcji do PKB podwoiła się w stosunku do czasów sprzed pandemii. Ale ogromne kapitały dalej szukają dla siebie miejsca.

Europa Zachodnia musi ratować swój przemysł

To, czy Zachód – w tym Polska – będzie w stanie uratować swój przemysł, jest ważne, bo zadecyduje o tym, w jakim stopniu to Zachód a nie Chiny będą w przyszłości decydować o losie świata. O zachowanie pozycji Zachodu może być coraz trudniej, bo coraz trudniej będzie odzyskać mu (szczególnie odprzemysłowionej Ameryce) utraconą wiedzę związaną z produkcją przemysłową na masową skalę.

Robią to m.in. po to, aby znaleźć inne źródła wzrostu niż będący w kryzysie sektor nieruchomości. Ale również dlatego, że Chiny stają się coraz bardziej konkurencyjne dzięki korzyściom z ustawicznego uczenia się, modyfikacji i podnoszenia wydajności pracy generowanym przez miliardowe wolumeny produkcji.

Polska w globalnej układance

Świetnym miejscem do inwestycji mógłby być cały obszar między Łodzią a Warszawą , który miałby łatwy dostęp do:

To byłoby jedno z najlepiej logistycznie usytuowanych miejsc na świecie. Na ponad 100-km obszarze między Warszawą i Łodzią (chociaż nie tylko tam, na zachodnie inwestycje "załapałyby" się i inne regiony, od aglomeracji śląsko-krakowskiej, przez Wrocław po Trójmiasto) można by wybudować setki nowoczesnych, technologicznie zaawansowanych i niskoemisyjnych fabryk.

Czy stać nas na megainwestycje?

Tymczasem poziom długu sektora prywatnego w Polsce spadł niedawno do najniższego poziomu od lat – na koniec 2023 wyniósł on tylko 35 proc. PKB w porównaniu do ponad 50 proc. PKB w 2015 roku i był też wielokrotnie niższy od poziomu zadłużenia sektora prywatnego na Zachodzie. Dług sektora publicznego też jest relatywnie niski: ma on w tym roku wynieść 54,2 proc.