Historyczna chwila dla inwestorów. Pojawia się jedno kluczowe pytanie [WYKRES TYGODNIA]

Amerykański S&P 500 o krok od 5000 pkt

Na krótką metę pojawia się jednak pytanie, czy na Wall Street nie robi się znów trochę za drogo. Przedstawiony na wykresie wskaźnik ceny do prognozowanych (przez ogół analityków) zysków spółek zawędrował już powyżej progu 20,0, wyraźnie odrywając się w górę od historycznej średniej, znajdującej się poniżej 16,0 (notabene, w ostatnich latach to właśnie zejście poniżej tej średniej wyznaczyło najlepsze okazje do zakupów). Z drugiej strony, można powiedzieć, że zawsze może być drożej – dla porównania, w szczytowej fazie tzw. bańki internetowej w latach 1999-2000 P/E doszedł do ok. 25,0.