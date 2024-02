Styczeń na giełdach jednak wcale nie taki słaby, jak się początkowo zapowiadało [WYKRES TYGODNIA]

Wynik stycznia na Wall Street wygląda wręcz imponująco, bo indeks S&P 500 urósł o 1,6 proc., ponownie bijąc rekordy wszech czasów. Owe 1,6 proc. to rezultat powyżej historycznej normy, która wynosi +1,0 proc. (za cały okres od 1957 roku, kiedy to omawiany benchmark został rozszerzony do 500 spółek).