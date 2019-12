Tomasz Trzósło zostanie nominowany na stanowisko prezesa EPP

"Cieszymy się, że Tomasz Trzósło dołączy do EPP i będziemy mogli współpracować z nim w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu firmy. Jestem zadowolony, że pozyskaliśmy do EPP kogoś o takim doświadczeniu i osiągnięciach. Chcielibyśmy podziękować Hadleyowi Deanowi za jego zaangażowanie. Hadley kierował firmą EPP od czasu jej debiutu na giełdzie we wrześniu 2016 roku, zwiększając nasze aktywa nieruchomościowe o 1,4 mld euro do 2,6 mld euro. Jego wkład w rozwój EPP pozwolił firmie stać się wiodącym właścicielem nieruchomości handlowych w Polsce, zbudować jej strukturę i zapewnić znaczący wzrost" - powiedział przewodniczący rady dyrektorów EPP Robert Weisz, cytowany w materiale.