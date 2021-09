Tonie samochodowy biznes Evergrande. Firmie pilnie potrzebna gotówka

W czasach prosperity Evergrande wszedł m.in. w biznesy związane z opieką zdrowotną, mediami czy produkcją samochodów elektrycznych. Potężny zjazd na początku tygodnia zaliczyła właśnie motoryzacyjna spółka o nazwie China Evergrande New Energy Vehicle Group.

Z czasem emocje nieco opadły i notowania część strat odrobiły, ale dalej motoryzacyjna spółka spod skrzydeł Evergrande jest warta zaledwie jedną czwartą tego, co jeszcze trzy tygodnie temu. Co więcej, w porównaniu z początkiem roku akcje staniały o blisko 98 proc.

Ogromny Evergrande i ogromne długi

Szacuje się, że cały dług chińskiego dewelopera to ponad 300 mld dolarów. Według agencji Fitch spółka musi spłacić odsetki obligacyjne na poziomie 129 mln dolarów w samym wrześniu, 850 mln dolarów do końca tego roku, natomiast do końca przyszłego roku spółka będzie musiała wykupić obligacje warte 7,4 mld dolarów.