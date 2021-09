Kolos na glinianych nogach stoi na skraju upadku. Co dalej z Evergrande?

LOL 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

"Rządowi nie podoba się bowiem, że ceny nieruchomości idą w górę, a mieszkania są dostępne tylko dla najbogatszych." szanuję już ten rząd :) "Evergrande jest świetnym przykładem długiego okresu zbyt luźnej polityki pieniężnej (czyli m. in. niskich stóp procentowych), która prowadzi do złej alokacji zasobów w gospodarce." no to RPP w Polsce zamiast brać przykład, jak zwykle najpierw musi powielać to co jest najgorsze. Później, kiedy już będzie płacz - będą wyciągać wnioski. Wiadomo, Polak jest mądry PO SZKODZIE :(