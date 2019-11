Trakcja miała 45,75 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

"W okresie III kwartału 2019 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 426 970 tys. zł, które zmniejszyły się o 91 351 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Koszt własny sprzedaży spadł o 34 001 tys. zł i wyniósł 457 385 tys. zł. Grupa za trzeci kwartał 2019 roku wypracowała stratę brutto ze sprzedaży, która wyniosła 30 415 tys. zł, co oznaczało wynik niższy o 57 350 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła -7,1% w III kwartale 2019 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2018 osiągnęła poziom 5,2%. Spadek marży zysku brutto ze sprzedaży wynikał niemal w całości z sytuacji w jednostce dominującej grupy i był spowodowany następującymi czynnikami: rozliczaniem niskomarżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz znaczącą podwyżką kosztów produkcji; przedłużającym się procesem refinansowania działalności operacyjnej Spółki powodującym spadek rentowności na kontraktach

budowlanych, a także wzrostem zaawansowania realizacji kontraktów (głównie kontraktów drogowych), na których zostały ujawnione spadki marż związane ze wcześniejszym wzrostem czynników kosztowych na kontraktach" - czytamy w raporcie.