Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

"Zarząd Trakcja PRKiI S.A. informuje, iż w związku z uzyskaniem przez spółkę nieformalnej informacji o wpłynięciu do sądu rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wniosku spółki Impression sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka podjęła niezwłocznie działania mające na celu weryfikację przedmiotowych informacji oraz uzyskała w dniu dzisiejszym dostęp do akt sądowych. W następstwie przeprowadzonej weryfikacji akt sądowych, spółka ustaliła, iż w dniu 31 maja 2019 r. w sądzie [...] zarejestrowany został wniosek Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku spółki poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto, spółka ustaliła, iż Impression została wezwana do uzupełnienia braków formalnych powyższego wniosku w związku z czym w chwili obecnej nie podlega on dalszemu procedowaniu przez sąd" - czytamy w komunikacie.