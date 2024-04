Trefna transakcja giełdowej spółki. A teraz kłótnia

ASM Group zawarła umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, związanym z Polskim Funduszem Rozwoju, by wejść na niemiecki rynek. Fundusz wyłożył na ten cel niemal 14 mln euro. Przy tym spółka zobowiązała się, że trzech głównych akcjonariuszy-założycieli nie pozbędzie się swoich udziałów w biznesie.

Jeden z akcjonariuszy, który pozbył się swoich akcji, w rozmowie z WP przekonuje, że nawet nie wiedział, iż jego dawny kompan de facto zabezpieczył transakcję na jego akcjach. Uważa to za skandal. Władze spółki nie przekazały nam żadnego dowodu potwierdzającego, że akcjonariusze-założyciele zostali w ogóle poinformowani o tym, iż nie powinni zbywać swoich akcji.

Polski sen w biznesie

Na wstępie kilka wyjaśnień: ASM Group to biznes, który przez lata sprawiał wrażenie "polish dream". Założony na początku lat 90. XX wieku przez trzech kolegów: Adama Stańczaka, Szymona Pikulę oraz Marcina Skrzypca.

W 2019 r. była to już spółka giełdowa o wartości ok. 250 mln zł. Specjalizowała się w rozwiązaniach wspierających sprzedaż towarów i usług. Działała nie tylko w Polsce, lecz także Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech.

W 2018 r. ASM Group oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej FEZ FIZA, związany z Polskim Funduszem Rozwoju, za pośrednictwem specjalnie powołanej spółki, nabywają niespełna 92 proc. akcji niemieckiej grupy Vertikom, prowadzącej analogiczny biznes do ASM Group w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Koszt: 19,3 mln euro.

W przeliczeniu po kursie z czerwca 2018 roku inwestycja warta była około 82 mln zł. Do tego doszły wielomilionowe nakłady w nowo zakupioną firmę. ASM Group w tamtym czasie ma ok. 200 mln zł przychodu rocznie. Vertikom - 80 mln euro, czyli ok. 330 mln zł.