Trudne negocjacje umów najmu. Sprzedaż stacjonarna LPP spadła o 80 proc.

Pod koniec kwietnia LPP wypowiedziało umowy najmu dotyczące 30 proc. powierzchni handlowej. Do tej pory właścicielowi takich martek jak Reserved czy House udało się porozumieć z wynajmującymi w kwestii 10 proc. powierzchni.

– W tej chwili tylko jedna trzecia umów została renegocjowana. W pozostałych przypadkach rozmowy w dalszym ciągu trwają. Są to bardzo trudne negocjacje i pewnie potrwają kolejny miesiąc albo dwa. Dopuszczamy też ryzyko, że nie wszystkie sklepy zostaną otwarte – powiedział Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu.

Dodał, że w czasie epidemii, a także po niej, zmieni się podejście klientów do galerii handlowych oraz ich nawyki zakupowe. Dlatego LPP nie może się już godzić na stałe koszty i chce zamienić czynsz na zależny od obrotu.

Obok czynszów, najważniejszymi kosztami dla LPP są koszty personelu. – Musieliśmy podejść dość drastycznie do kosztów wynagrodzeń. W naszej centrali i w spółkach zagranicznych zmniejszyliśmy wynagrodzenia, w zależności od progów zarobków, o 10-35 proc., średnio o około 20 proc. – powiedział wiceprezes

Cięcia zarobków nie ominęły też władz spółki. Od kwietnia wszyscy członkowie zarządu LPP wyrazili zgodę na obniżenie ich wynagrodzeń do symbolicznej kwoty 1 zł. Wiceprezes wyjaśnił, że rezygnacja z wynagrodzenia, przewidziana na co najmniej trzy miesiące, potrwa dopóki sytuacja firmy nie będzie stabilna. Wynagrodzenia nie pobiera także rada nadzorcza. Wiceprezes zapytany, czy decyzja dotyczy również premii odpowiedział, że w „roku covidowym” nie będzie premii.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku wartość wynagrodzeń członków zarządu wyniosła 7,8 mln zł. W przypadku rady nadzorczej było to 260 tys. zł.

LPP skorzystało z pomocy rządów, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, na których działa spółka. Do tej pory LPP dostało 22 mln zł wsparcia od polskiego rządu w formie dopłat do wynagrodzenia postojowego i solidarnościowego. Na rynkach zagranicznych było to 22,5 mln zł. – Widzimy szerokie spektrum, jak każdy kraj pomaga swoim pracownikom (…). Najbardziej hojne są Niemcy, Wielka Brytania i Czechy. Jednak są też kraje, jak Węgry, Rosja czy Ukraina, gdzie rządy nie pomagają i gdzie musimy radzić sobie sami – powiedział wiceprezes.