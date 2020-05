LPP miało 421,04 mln zł zysku netto, 1 899,46 mln zł EBITDA w r. fin. 2019/2020

"W obliczu trudności z jakimi mierzyła się branża, z tym większą dumą i zadowoleniem mogę przyznać, że dla LPP rok 2019 był bardzo udany. W tym okresie nasza sprzedaż osiągnęła najwyższy w historii firmy poziom ponad 9 mld zł, co było rezultatem aż o 13,1% lepszym niż w roku 2018. To znalazło też swoje odzwierciedlenie w naszym zysku operacyjnym (EBIT), który był wyższy o 17,1% r/r i wyniósł 806 mln zł" - napisał prezes Marek Piechocki w liście załączonym do raportu rocznego.