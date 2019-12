Trwa walka o fotel prezesa PZU. Paweł Surówka nie składa jeszcze broni

- Paweł Surówka najprawdopodobniej zostanie na stanowisku prezesa PZU, ale nie jest to pewne - twierdzi jeden z informatorów money.pl. Jak dodaje, trwa ostra walka o to, kto będzie szefował największemu ubezpieczycielowi nie tylko w Polsce, ale i w regionie.

To o tyle ciekawe, że według poniedziałkowego "Pulsu Biznesu" losy Surówki miały być już przesądzone. Dziennik podał nawet nazwisko następczyni. Miała nią być Aleksandra Agatowska. Obecnie jest członkiem zarządu PZU Zdrowie. Za jej kandydaturą miał stać ma Pałac Prezydencki oraz Piotr Agatowski, który jest jej mężem. Jednocześnie jako spin doctor pracuje dla PiS. To on miał wysunąć kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta. Od tego czasu ma mocną pozycję w partii.