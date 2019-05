UKNF: Nowa metodyka BION nie wpłynie na politykę dywidendową ubezpieczycieli 

"Chcemy ocenić zakłady według nowej metodyki BION już za rok 2018. Prace nad stworzeniem metodyki są na ukończeniu. W czerwcu chcemy przedstawić nową metodykę, która uwzględnia już uwagi i propozycje sektora, bo takowe dostaliśmy i w tej chwili je analizujemy. Wstępną ocenę chcemy przekazać zakładom ubezpieczeń w pierwszym tygodniu września tak, żeby mieć możliwość spotykania się z zakładami, przed przesłaniem ostatecznej BION. Jest to realizacja postulatu rynku, by ubezpieczyciele mieli szansę spotykać się z nami, zanim zostanie wydana ostateczna ocena. Zakładamy, że ostatni kwartał br. będzie przeznaczony przez zakłady na ustanowienie harmonogramu i implementację działań wynikających z otrzymanej oceny" - powiedziała ISBnews Wieczorek-Bartczak.

Według założeń UKNF, pełna ocena BION (jakościowa i ilościowa) będzie wykonywana co najmniej raz na 3 lata dla wszystkich podmiotów. Dla systemowo istotnych zakładów, bądź dla zakładów o wysokiej lub o podwyższonej intensywności działań nadzorczych będzie wykonywana co roku. Dla reszty zakładów, pomiędzy pełną oceną BION dokonywana będzie ocena uproszczona, tj. oparta na wskaźnikach ilościowych.

"Polityka dywidendowa jest dokumentem przedstawiającym kryteria, które musi spełniać zakład, aby móc wypłacić dywidendę. Nie przewidujemy zmiany w zakresie podejścia Urzędu do polityki dywidendowej dla zakładów ubezpieczeń w 2019 roku. Zmiana metodyki BION nie powoduje automatycznie zmian polityki dywidendowej. BION jest narzędziem oceny ryzyka w działalności zakładów. Mając na uwadze nasze doświadczenia z poprzednio dokonanych ocen oraz postulaty rynku, podjęliśmy decyzje o zmianie metodyki BION, aby jeszcze lepiej móc ocenić ryzyko w działalności zakładów. To właśnie legło u podstaw tej rewizji. Jak poprzednio, możliwość wypłaty dywidendy będzie uzależniona m.in. od otrzymanej, tym razem, nowej oceny BION" - powiedziała Wieczorek-Bartczak.

Dyrektor wskazała, że jednym z założeń rewizji metodyki BION jest ograniczenie zakresu dodatkowych informacji przekazywanych do organu nadzoru na potrzeby oceny.

"Oznacza to, że będziemy dużą wagę przykładać do oceny jakości i poprawności sprawozdawczości przekazywanej przez zakłady w ramach Solvency II (m.in. SFCR i RSR). Mamy nadzieję, że spowoduje to podwyższenie jakości sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń" - dodała.