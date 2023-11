Umocnienie złotego w trakcie konferencji Adama Glapińskiego

Wystąpienie przewodniczącego RPP

Czwartkowa konferencja prof. Adama Glapińskiego była dla wielu ekonomistów gwoździem programu podczas wczorajszej sesji. Oczywiście po raz kolejny nie zabrakło stwierdzeń o polskim cudzie gospodarczym czy prywatnych opinii prezesa NBP, na którego zlecenie przygotowano nawet specjalny materiał promujący słuszność podjętych dotychczas decyzji i jednocześnie wskazujący trafność wcześniejszych predykcji. Tym razem można było jednak dostrzec pewne zmiany. Podkreślono niepewność czasów, w których żyjemy. Wypowiedź zawierała obawę o dalszy poziom inflacji, w związku z czym poinformowano słuchaczy o ograniczeniu przestrzeni do dalszych obniżek kosztu pieniądza (zwłaszcza w krótkim terminie). Dowiedzieliśmy się, że listopadowe obrady RPP nie były szczególnie burzliwe, a Rada była względnie zgodna co do decyzji o pozostawieniu stóp procentowych na poziomie 5,75%. W porównaniu do publikacji i wystąpienia z września jest to spora zmiana. Miejmy na uwadzę również fakt, że na podstawie najnowszej projekcji z modelu NECMOD, NBP nieznacznie obniżył prognozy inflacji na lata 2023 i 2024 przy jednoczesnym ich podniesieniu na rok 2025. Oznacza to, że problem możliwości dłuższego utrzymania się inflacji powyżej celu, a nawet jej odbicia nie jest już lekceważony.