Unimot chce mieć 70 stacji paliw Avia w Polsce na koniec 2020 roku

"Po okresie wstrzymania rozmów z potencjalnymi partnerami ze względu na koronawirusa, od maja prace związane z rozwojem sieci Avia zostały wznowione, liczymy na to, że liczba stacji w sieci wzrośnie przede wszystkim w III kwartale roku. Wewnętrznie zakładamy, że na koniec 2020 roku będziemy mieli około 70 stacji" - powiedział Moroz w trakcie wideokonferencji.

"Z liczby 70 stacji będziemy zadowoleni, ale wciąż liczę na to, że nasz zespół ds. stacji nas zaskoczy. Prowadzimy rozmowy z kilkoma małymi sieciami liczącymi po 5-10 stacji, jeśli uda się je sfinalizować, to doszlibyśmy do pierwotnie planowanych 80 stacji" - dodał prezes Adam Sikorski.