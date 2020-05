Unimot chce sprowadzić jeszcze 4-5 statków z ropą w 2020 roku

Jak zaznaczył, to ok. 600 tys. baryłek (80 tys. ton) surowca na każdy tankowiec, czyli łącznie 2,4-3 mln baryłek (320-400 tys. ton) ropy.

"Liczymy na to, że Polska może się stać swego rodzaju korytarzem dla handlu ropą w regionie, tak jak stało się to już dla gazu ziemnego dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu. Nie ograniczamy się tylko do Białorusi, interesują nas również inne rynki europejskie" - dodał Sikorski.