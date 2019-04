Unimot deklaruje powrót do wypłaty dywidendy ze spodziewanego zysku za 2019 rok

Moroz podkreślił, że spółka zrealizowała zakładane na 2018 rok oszczędności. "Cele na II połowę roku 2018 r., tj. przyniesienie oszczędności dla całego roku 2019 na poziomie min. 10 mln zł zostały wykonane. Zmniejszono zatrudnienie o ok. 80 etatów, ale również ograniczono inne koszty operacyjne. Szacujemy, iż w 2019 r. Grupa Unimot ma mniejsze koszty o ponad 13 mln zł w porównaniu do 2018 r. Działania zmierzające do zwiększenia rentowności grupy są również kontynuowane w 2019 r. Obejmują one dalszą redukcję zatrudnienia, ale również dalszą optymalizację niektórych aspektów naszej działalności" - powiedział.