Unimot miał 0,91 mln zł zysku netto, 10,9 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2020

"Sieć stacji Avia oraz obszar OZE to teraz główne kierunki naszego rozwoju, a co za tym idzie - projektów inwestycyjnych. W zakresie sieci Avia, poza klasycznym modelem franczyzowym, chcielibyśmy także przyjrzeć się obiektom pod kątem ich ewentualnego nabycia. Jeśli chodzi natomiast o OZE - m.in. patrzymy na możliwości zaangażowania się w development farm fotowoltaicznych. I to zarówno od strony rozwoju własnego portfela, jak i pozyskiwania projektów z rynku. Mogłoby to być dobrym uzupełnieniem naszego portfela w zakresie zielonej energii. Planujemy też zwiększyć skalę naszego biznesu obrotem gazu z wykorzystaniem powierzchni w kawernach" - czytamy w liście prezesa Unimot Adama Sikorskiego.