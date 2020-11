Unimot ustanowił 3-letni program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł

"Pomimo trwającej pandemii nie zatrzymujemy naszych działań rozwojowych. Nieustannie rozwijamy sieć stacji paliw Avia, zdecydowaliśmy się zainwestować w projekty OZE, w tym na rynku fotowoltaiki, szukając atrakcyjnych projektów do realizacji. Chcemy też w jeszcze większym zakresie wykorzystać nasze kompetencje w zakresie gazu ziemnego" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

W ramach programu Unimot będzie mógł emitować zdematerializowane, niepodporządkowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela o terminie zapadalności nieprzekraczającym 5 lat oraz o jednostkowej wartości nominalnej co najmniej 1 tys. zł. Obligacje będą miały oprocentowanie stałe lub zmienne oraz będą przewidywać wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligacje będą mogły podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie. Oferty obligacji będą kierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, podano również.