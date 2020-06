URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

Plany rozwoju obejmują wieloletni cykl inwestycyjny i wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych: mają zatem długookresowe konsekwencje finansowe zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich odbiorców. Plany te mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw sieciowych: koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią bowiem podstawę do kalkulacji taryf. Uzgadnianie projektów planów rozwoju pozostaje tym samym w ścisłym związku z zatwierdzaniem przez prezesa URE taryf dystrybucyjnych. Dlatego rolą regulatora jest także dbałość o to, by plany inwestycyjne uwzględniały długookresową maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz by nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla odbiorców jednocześnie zapewniając ciągłość, niezawodność i odpowiednią jakość dostaw energii i gazu, wskazano w materiale.