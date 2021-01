URE: W aukcji głównej PSE - 2 367 MW obowiązków mocowych na dostawy w 2025 r.

"Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych w aukcji przez dostawców mocy wyniosła 3000 MW. Aukcję główną na rok dostaw 2025 wygrało 55 ofert. Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych w wyniku aukcji głównej na 2025 rok wynosi 2 367 MW" - czytamy w komunikacie.

5 stycznia 2021 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna do aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok. Wnioski można składać do PSE do 14 stycznia, podał także Urząd.