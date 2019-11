energetyka 47 minut temu

URE: Wnioski taryfowe ws. energii elektrycznej powinny wpłynąć do połowy XI

Wnioski spółek obrotu energią elektryczną powinny wpłynąć do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do połowy listopada, by mogły zostać zatwierdzone w grudniu i wejść w życie od początku roku, ocenił prezes URE Rafał Gawin.