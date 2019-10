Ursus nie sprzeda zakładu w Dobrym Mieście. Brytyjski Alamo rezygnuje z zakupu

Ursus popadł w poważne tarapaty. Finanse producenta ciągników są w złym stanie - ma m.in. długi i komornika na głowie. Do tego od kilku kwartałów działalność nie przynosi żadnych zysków.

Alamo Group Europe Ltd. zdecydowało o wycofaniu się z zamiaru zakupu dywizji w Dobrym Mieście należącej do Ursusa w restrukturyzacji - podał zarząd polskiej spółki. Krótki komunikat nie wspomina o przyczynach rezygnacji z zakupu i nie wskazuje, co dalej z zakładem.