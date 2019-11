Ursus z tymczasowym prezesem. Ryszard Matkowski trafił do zarządu

Ryszard Matkowski dołączył do dwóch innych członków zarządu Ursusa jako wiceprezes, ale tymczasowo przejął też obowiązki prezesa. Spółka podkreśla, że będzie na czele firmy do czasu powołania oficjalnego prezesa.

Do firmy jakiś czas temu wkroczył komornik, a teraz wychodzi na to, że w stosunku do spółki zależnej produkującej autobusy zostanie otwarte postępowanie sanacyjne. Ursus Bus złożył jeszcze przed długim weekendem do sądu pismo wyrażające poparcie dla wniosku jednego z wierzycieli o otwarcie postępowania.