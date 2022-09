USA podwyższają stopy. Cały świat w napięciu czeka na dzisiejszą decyzję

GTR13 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Inflacja szaleje, ludzie uciekają z pieniędzmi a PIS tylko dolewa oliwy do ognia czerpiąc zyski z inflacji i mają w nosie przyszłość Polaków bo nas zadłużają. Warto zobaczyć w lokatach PKO BANK PAŃSTWOWY ile wypłacają odsetek za trzymanie pieniędzy na koncie i sobie porównać to z tym ile rosną raty za udzielone pożyczki. BANKI to święte krowy w państwie, a PIS jak to PIS ma Prawo i Sprawiedliwość tylko w nazwie. Gdzie kasa z KPO ?.