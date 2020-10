Votum Robin Lawyers: 86% wyroków ws. kredytów korzystnych dla frankowiczów

Według danych Votum Robin Lawyers, reprezentującej frankowiczów w sporach z bankami, wśród 438 korzystnych wyroków, zdecydowanie dominują orzeczenia stwierdzające nieważność umów kredytowych tj. 287 wyroków (66%), w 105 przypadkach doszło do tzw. "odfrankowienia" (tj. 24%), natomiast w 46 wyrokach wiadomo, że zakończyły się pozytywnie, ale nie udało się ustalić ich skutku (tj. 10%). W zakresie wyroków sądów drugich instancji kończących postępowania, zapadło łącznie 111 wyroków, z czego 89 na korzyść kredytobiorców a 22 na rzecz banków.

"Średnia wartość roszczeń jakie kredytobiorca może uzyskać w zakresie nadpłaconych rat uzależniona jest od kilku parametrów m.in. daty zawarcia kredytu, marży, kwoty kredytu, czasu trwania umowy kredytowej. W sprawach prowadzonych przez naszą spółkę, średnia wartość roszczeń przy odzyskaniu nadpłaconych rat wynosi ponad 87 tys. zł. W przypadku nieważności roszczenia te mogą być znacznie wyższe" - powiedział ISBnews Kacper Jankowski z Votum Robin Lawyers.

"Najwyższe roszczenie jakie do tej pory zgłosiliśmy do sądu przewyższa nieznacznie 2 mln zł. Natomiast najwyższe roszczenie jakie do tej pory zasądził sąd I instancji wynosi ponad 150 tys. zł" - dodał.

Jankowski przyznał, że średnia długość postępowań sądowych - uwzględniając I i II instancję to ok. 22 miesięcy. Z kolei średnia wartość kredytu frankowego, jaki zaciągnęli reprezentowani ich klienci to 250 tys. zł.

3 października minął rok od orzeczenia Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa Dziubaków, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Ostatecznie w ich sprawie sąd zdecydował o nieważności umowy kredytowej. To efekt pytania prejudycjalnego, jakie zgłosił Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozstrzygał sprawę między konsumentami a bankiem Raiffeissen. Spór dotyczył skutków stosowania w umowie o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych - chodziło o sposób przeliczania salda kredytu z polskich złotych na franka szwajcarskiego

"Po roku orzeczenia TSUE i po latach prezentowania przez UOKiK takiego samego stanowiska, jakie przedstawił Trybunał, po stronie banków nadal jest wiele kwestii do rozwiązania, choćby ta dotycząca żądania przez nie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. Przypominam, że zarówno w polskich, jak i w europejskich regulacjach prawnych nie ma podstaw do wysuwania takich żądań" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Jak podano, UOKiK od 3 października wydał ponad 500 istotnych poglądów w sprawie, uwzględniających orzeczenie TSUE oraz stanowisko prezesa Urzędu, które stanowią dla konsumentów realną pomoc przy dochodzeniu swoich roszczeń od banków; są również ważną informacją dla sądów.

