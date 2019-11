VRG chce poprawić marżę brutto o 1 pkt, osiągnąć 16% sprzedaży online w 2020 r.

"W nawiązaniu do informacji przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie rocznym grupy kapitałowej spółki za rok 2018 i I półrocze 2019 roku oraz uwzględniając wyniki III kwartału 2019 roku zamierzamy w roku bieżącym uzyskać: dwucyfrowy wzrost przychodów grupy kapitałowej, zwiększenie marży brutto o 1 pkt proc. r/r dzięki pierwszym synergiom marżowym po połączeniu z Bytom S.A., osiągnięcie wyższych dynamik wzrostu zysku niż sprzedaży" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Celem na bieżący rok jest zwiększenie powierzchni sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim, dzięki dalszej rozbudowie stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej wszystkich marek grupy do 55,1 tys. m2 (596 salonów). Zapewniłoby to wzrost powierzchni sprzedaży grupy o ok. 7%. Planowany na rok 2019 rozwój sieci detalicznej zakłada zwiększenie sieci sprzedaży W.Kruk o około 1 tys. m2, a sieci segmentu odzieżowego o 2,4 tys.m2.