VRG miało 1,83 mln zł straty netto, 12,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

W segmencie odzieżowym przychody w III kw. br. wzrosły do 160,35 mln zł z 103,37 mln zł rok wcześniej, a w segmencie jubilerskim - odpowiednio do 90,8 mln zł z 76,71 mln zł.

"Grupa kapitałowa VRG w ramach segmentu odzieżowego wykazała stratę 4,35 mln zł netto w III kwartale 2019 roku w stosunku do 1,55 mln zł zysku netto w III kwartale 2018. Porównywalny zysk netto w III kwartale 2019 bez zastosowania MSSF 16 wyniósł 1,2 mln zł" - czytamy w raporcie.

"Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2019 roku wyniósł 80,9 mln zł i był o 57% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 0,5 pkt proc. do poziomu 50,4% w stosunku do III kwartału 2018 roku" - czytamy dalej. Marża brutto za okres 9 miesięcy 2019 wyniosła 50,9% (wobec 50,1% rok wcześniej)" - czytamy dalej.

Spółka podała, że wynik netto segmentu jubilerskiego w III kwartale 2019 roku wyniósł 2,5 mln zł w stosunku do 5,4 mln zł w III kwartale 2018 roku. Porównywalny zysk netto w III kwartale 2019 bez zastosowania MSSF 16 wyniósł 5,9 mln zł (+10%), podano także.

W segmencie odzieżowym przychody w I-III kw. br. wzrosły do 485,49 mln zł z 321,12 mln zł rok wcześniej, a w segmencie jubilerskim - odpowiednio do 250,32 mln zł z 212,41 mln zł.

"Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 53,8 tys. m2 czyli 55% r/r (bez marki BTM +8%). Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 73% (bez marki Bytom + 8%) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 10%" - napisano w raporcie.