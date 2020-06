VRG: Trzech głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI

"VRG S.A. w Krakowie otrzymała zawiadomienie akcjonariuszy spółki: Forum XXIII FIZ, pana Jana Pilcha i Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zawarciu ustnego porozumienia co do: (i) złożenia w dniu 8 czerwca 2020 r. wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. oraz (ii) zamiaru zgodnego głosowania co do punktów wprowadzonych do porządku obrad tego WZA" - czytamy w komunikacie.