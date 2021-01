W jeden dzień wskoczył do czołówki najbogatszych. Rafał Brzoska nowym miliarderem

W środę operator paczkomatów InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Po południu cena akcji wynosi 19 euro. Przypomnijmy, że przedział cenowy akcji w ofercie publicznej wyniósł 14-16 euro, ale ostatecznie były one sprzedawane według górnego limitu.

Przy obecnej wycenie akcji, wartość spółki to ok. 9,5 mld euro, czyli ok. 43 mld zł. Jednym z głównych beneficjentów wzrostu cen akcji jest Rafał Brzoska, prezes i jeden z właścicieli InPostu.