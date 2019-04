W konkursie o godło 'Teraz Polska' ogłoszono 55 nominacji

"Można powiedzieć, że to edycja pełna innowacji. W każdej z kategorii konkursowych bardzo silnie reprezentowane są nowoczesne branże i wręcz rewolucyjne wdrożenia, wystarczy choćby wymienić diagnostykę genetyczną, system do symulacji w echokardiografii przezprzełykowej, metodę przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla czy sztuczny układ pokarmowy. Nie mniej ważne są branże bardziej tradycyjne, wszak na świecie coraz mocniej docenia się dobra wykonywane od pokoleń, według dawnych receptur, których znakiem rozpoznawczym jest wysoka jakość. To również jest polska specjalność, a nominacje to swoista mapa takich produktów i usług" - powiedział dyrektor Konkursu "Teraz Polska" Michał Lipiński, cytowany w komunikacie.